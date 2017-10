Reprodução/TV Globo O passeio terminou com a morte da turista espanhola Maria Esperanza Ruiz Jimenez, de 67 anos



A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) informou nesta quarta-feira (25) que irá indiciar, por omissão de informações de segurança, os sócios da agência de turismo e a guia turística que levou o grupo de espanhóis para a favela da Rocinha. O passeio terminou com a morte da turista espanhola Maria Esperanza Ruiz Jimenez, de 67 anos.

Foram ouvidos nesta terça-feira (24) a guia de turismo Rosângela Riñones Cunha e Leonardo Soares Leopoldino, guia da própria favela, que desmentiu a guia de turismo.

Segundo ele, recebeu uma ligação de Rosângela, mas disse não recomendar passeios no local, já que no último domingo (22) ocorreram troca de tiros e que não era seguro levar turistas à Rocinha naquele momento. Leonardo disse que a guia não deveria ter mentido à Polícia.

Rosângela prestou depoimento nesta segunda-feira (23) e afirmou que Leonardo havia dito que ela poderia turistas ao local. Ela afirmou que entrou em contato no domingo, um dia antes do ocorrido, para saber como estava a região, mas que Leonardo havia dito que estava fazendo os passeios, mesmo com o clima mais tenso.

O caso

A turista espanhola morreu depois de ter sido baleada por policiais militares, na Rocinha, zona sul do Rio, na manhã desta segunda-feira (23).

Segundo a Polícia Militar, os tiros foram disparados quando um veículo de transportes para turistas, um Fiat Freemont, rompeu o bloqueio policial no Largo do Boiadeiro, região da Rocinha. Houve reação da guarnição, e o veículo foi atingido, por volta das 10h30. “Durante a abordagem verificou-se que se tratava de um veículo para transporte de turistas. Uma mulher espanhola ferida foi socorrida ao Hospital Miguel Couto, mas não resistiu. A Corregedoria da Polícia Militar está apurando o caso”.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) informou, em nota sobre a morte da turista espanhola Maria Esperanza Ruiz Jimenez, de 67 anos, na Favela da Rocinha, que a corregedoria da corporação determinou a prisão em flagrante dos dois policiais diretamente envolvidos no fato – um oficial (tenente) e um soldado.