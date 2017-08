OAB vai ao Supremo para Maia analisar pedidos de impeachment contra Temer

Marcelo Camargo/Agência Brasil Cabe ao presidente da Câmara autorizar ou não a abertura do processo de impeachment



Um mandado de segurança impetrado no STF nesta quinta-feira (17) pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pede o presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) analise os pedidos de impeachment pendentes contra o presidente Michel Temer. A OAB solicita ” que seja estabelecido prazo máximo ao

Impetrado (Maia), para que este finalize a análise da denúncia”.

A OAB pediu o impeachment de Temer em 25 de maio, após as delações da J&F que implicavam o presidente se tornarem públicas. As acusações feitas pelo empresário Joesley Batista, que gravou Temer em conversa no Palácio do Jaburu, já ensejaram uma denúncia contra o presidente por corrupção passiva, rejeitada pelo plenário da Câmara.

Há atualmente 25 requerimentos pelo impedimento de Michel Temer na Casa Legislativa.

Segundo a Constituição, cabe ao presidente da Câmara autorizar a tramitação de um pedido de impeachment na Casa. Depois, uma Comissão Especial na Câmara com integrantes de todos os partidos deve analisar o pedido.

“Ato abusivo”

O presidente da OAB, que assina o mandado de segurança, Claudio Lamachia, classifica a não análise dos pedidos de impeachment como um “ato abusivo e omissivo” de Rodrigo Maia. Depois, o documento classifica a não manifestação de Maia como “ilegal” e “atitude desidiosa” (desleixada).

“Apresentada a denúncia pelo Impetrante (OAB) verifica-se o transcurso de mais de 80 (oitenta) dias sem que a mesma tenha sido analisada – seja para seu recebimento e processamente, seja para sua rejeição liminar. Conforme será demonstrado pelo Impetrante, embora o artigo mencionado não estipule um prazo para que seja realizado tal ato, o não processamento da denúncia pelo Excelentíssimo Presidente da Câmara dos Deputados representa ato ilegal e omissivo e, ao final, revela grave violação aos preceitos constitucionais”, argumenta a Ordem.

Confira a íntegra do pedido de liminar obtido pela Jovem Pan:

A OAB lembra que o regimento interno da Câmara prevê que se recorra ao plenário caso o prosseguimento de um pedido de impeachment seja rejeitado monocraticamente pelo presidente da Casa. “O ato do Excelentíssimo Presidente da Câmara dos Deputados deve existir, seja no sentido de deferir o processamento inicial do pedido, seja no pedido de negar-lhe seguimento – despacho do qual caberá recurso ao Plenário”, argumenta o texto.

Lealdade

Em entrevista no começo do mês à Jovem Pan, logo após a denúncia de corrupção passiva ser rejeitada no plenário da Câmara, Rodrigo Maia, que seria o vice imediato em eventual queda do presidente, reafirmou a lealdade a Temer e disse que nunca quis a posição de “conspirador”.

“Eu nunca quis a posição de conspirador, de trabalhar contra o presidente, e nem que eu estava trabalhando em favor de interesse pessoal”, disse Maia à época. “Eu pessoalmente alertei o Governo (sobre falta de votos na comissão especial que analisou a denúncia), mantive meu limite institucional e respeito a independência dos Três Poderes”.