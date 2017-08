“Reforma política como está sendo pensada não é a verdadeira reforma política”, diz Moro

Gabrielli Mendes/Jovem Pan Juiz federal Sérgio Moro em participação no Fórum Mitos & Fatos - Justiça Brasileira



Discutida em comissão especial na Câmara dos Deputados, a reforma política foi abordada pelo juiz federal Sérgio Moro durante participação no Fórum Mitos & Fatos – Justiça Brasileira, realizado nesta terça-feira (15), em São Paulo. “Acho que essa reforma política como está sendo pensada não é a verdadeira reforma política. Tem que se pensar de maneira diferente para se enfrentar esse problema”, disse.

O juiz federal responsável pela Vara de Curitiba elogiou a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que autorizavam as contribuições de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais, em 2015. “Julgamento extremamente interessante, se eu não estiver equivocado, o ministro Luiz Fux afirma que o problema é que a legislação em exame era muito permissiva em relação às doações empresariais eleitorais, o que levava a anomalias de empresas com grandes contratos com a administração pública pudessem realizar doações favorecendo relações espúrias”, explicou.

Devido a isso, Moro elogiou que a decisão tenha sido mantida no texto da reforma política que tramita no Congresso. Sobre os financiamentos, Moro citou ainda casos em que empresas recebiam empréstimos bilionários do BNDES e, no dia seguinte, faziam doações eleitorais, “ou casos grotescos em que grandes empresas faziam doações para todo o espectro político, como se fosse um contrato de seguro”.

O juiz federal ressaltou, no entanto, que no seu entendimento, o Supremo não decidiu no sentido de dizer que as doações empresariais são totalmente inválidas, mas sim que é preciso ter regulações rígidas em relação a essa matéria.

Para ele, é preciso estabelecer limites estritos: “Então não pode empresas contratantes do poder público fazer doações. Por outro lado, limites rígidos para doações, para que um candidato não se sinta comprado por uma grande empresa. Talvez estabelecer limite baixo, de R$ 100 mil, para doação”.

Ao mostrar sua opinião, Moro disse que tem simpatia pelo financiamento público e não necessariamente por uma exclusividade deste tipo de doação. “A questão não é só do custo, mas existe problema de como esse dinheiro vai ser distribuído e se a forma como ele vai ser distribuído não vai dificultar a renovação de mandatos. Há tendência de que quem está dentro queira continuar dentro e deixar fora quem está de fora. Financiamento público, por bem-intencionado que seja, tem que ser bem pensado para evitar esse tipo de problema”, finalizou.

A reforma política comentada pelo juiz Sérgio Moro entra em sua fase final na comissão especial da Câmara nesta terça (15) com a votação dos últimos destaques e, ao menos, o encaminhamento da votação do relatório.

Moro reforça posição sobre presidência: “não serei candidato”

Sérgio Moro tem seu nome colocado nas mais diversas listas de possíveis nomes que serão candidatos às eleições presidenciais de 2018. O juiz, no entanto, durante participação no fórum Jovem Pan Mitos & Fatos, reforçou sua posição: “não serei candidato”.

“Acredito que há de se ter um perfil e não me vejo com esse perfil. Fiz uma escolha pela magistratura”, explicou.

Mesmo assim, Moro rasgou elogios à profissão: “A profissão política é uma das mais belas. Nos eventualmente temos imagens pejorativas por eventuais escândalos criminais, mas existem muitos bons políticos”.

Mas não teve jeito. O juiz foi categórico: “já disse mais de uma vez e reitero que não serei candidato”.

Confira a abertura do discurso de Moro: