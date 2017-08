Usp Imagens/Marcos Santos Agora é o Distrito Federal que faz uma ginástica mensal para pagar a folha, as aposentadorias e só



Os Estados enfrentam dificuldades para pagar a folha e o que pesa mais é a Previdência. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul estão em situação crítica, mas outros Estados anunciam que a dificuldade vem aumentando todo mês.

Agora é o Distrito Federal que faz uma ginástica mensal para pagar a folha, as aposentadorias e só. Não sobra nada para investimentos e até para o atendimento básico de saúde e educação.

O governo do DF enfrenta greves e novas ameaças de paralisação, mas o governador Rodrigo Rolemberg admitiu que não tem certeza de pagamento de salários em dia para os próximos meses e prevê parcelamento de salários ou até mesmo o não pagamento de aposentados.

A situação é grave até para quem está no coração do poder e recebe repasses direto da União: “nosso grande problema hoje é a Previdência. A União nos deve R$ 780 milhões, ela reconhece, mas não paga”.

Durante o encontro de técnicos do governo do DF, a avaliação foi de que a receita não cresceu como o esperado e as despesas engoliram o orçamento.

*Informações do repórter José Maria Trindade