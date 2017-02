fonte: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Após o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro cassar o mandato da chapa do governador Luiz Fernando Pezão e de seu vice, Francisco Dornelles, por três votos a dois, o peemedebista afirmou que irá recorrer da decisão e se declarou tranquilo.

Em entrevista exclusiva ao Jornal da Manhã, Luiz Fernando Pezão afirmou que ainda cabem recursos e se gabou de ações anteriores pelas quais já respondeu e venceu. “Essa é a 20ª ação que respondo. O PSOL fez diversas ações durante o processo eleitoral e eu já ganhei 14 ou 15, e essa eu perdi por 3 a 2”, disse.

A ação diz respeito à produção irregular de material de campanha sem a devida prestação de contas. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do TRE-RJ.

De acordo com o TRE, abuso de poder econômico e político ficou configurado uma vez que o Governo do Estado do Rio de Janeiro concedeu benefícios financeiros a empresas como contrapartida a posteriores doações para a campanha do então candidato Pezão e de seu vice.

"Restou comprovado que contratos administrativos milionários foram celebrados em troca de doação de campanha", afirmou um dos membros da Corte, desembargador eleitoral Marco Couto, em seu voto.

Sobre sua relação com o ex-governador do Estado, Sérgio Cabral, o peemedebista reiterou que ele deve ter seu direito à ampla defesa garantido. “Ele teve os erros e está tendo uma fiscalização. Ele vai ter o direito de se defender. Cabe a ele se explicar”, afirmou.

Pezão ainda exemplificou a acusação na Lava Jato contra si e Cabral: “fui acusado junto com ele na Lava Jato, onde o Paulo Roberto [Costa] fala que participei ao lado dele e de um advogado onde pediu dinheiro. A maior mentira. PF já pediu o arquivamento duas vezes desse processo que está no STJ. Eu respondo pelos meus atos e ele responde pelos deles. Quem tiver culpa que pague”.

“Ele (Cabral) tem todo o direito de defesa. Eu não vou julgar as pessoas”, completou o governador do Rio.

Citado em delação da Odebrecht, do executivo Benedito Junior, por supostos depósitos em sua conta, Pezão desmentiu. “Ali foi um deposito que minha esposa fez. Estava na contabilidade da mulher dele, é diferente. Isso não existe e respondo com muita tranquilidade. Duvido que ele comprove algum depósito na minha conta”, desafiou.

